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Ruhsar Pekcan, Güncel

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Ticaret Bakanı Pekcan: Bir diğer düzenlememiz de Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmesidir.

17.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:50
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Ticaret Bakanı Pekcan: Bir diğer düzenlememiz de Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmesidir. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelendi. 


Kaynak: DHA

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