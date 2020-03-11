flaş/2 Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.

Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce Koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.

Kaynak: DHA