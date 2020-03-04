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Erdoğan: "Ülkemiz sınırlarını Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri açma kararını almıştır.

04.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:17
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Erdoğan: "Ülkemiz sınırlarını 'ya gitmek isteyen mültecileri açma kararını almıştır. Bu kararımız tamamen uluslararası hukuka uygundur. Sınırlarını kapatarak onları döverek bindikleri botları batırarak geri göndermeye çalışan her Avrupa ülkesi insan hakları evrensel beyannamesini çiğnemektedir. Bu konuda en insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor. Botları şişleyerek batırıyor yavruları anneleriyle birlikte ölüme terk ediyor." 


Kaynak: DHA

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