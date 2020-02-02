02.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:25

Sağlık Bakanı Koca: (Tahliye edilen vatandaşlar) "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük sürenin daha da kısalabilirliği tartışılıyor."

Kaynak: DHA