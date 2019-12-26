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Bakan Kurum: Maalesef son günlerde, Kanal İstanbul'un; İstanbul'a susuzluk getireceğini iddia edenleri; 'İstanbul, sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz.
26.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:23
Bakan Kurum: Maalesef son günlerde, Kanal İstanbul'un; İstanbul'a susuzluk getireceğini iddia edenleri; 'İstanbul, sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek' diyenleri görüyoruz. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır
Kaynak: DHA