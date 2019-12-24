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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir.

24.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:12
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Genel Başkanı : Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir.


Kaynak: DHA
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