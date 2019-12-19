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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız.
19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp temelini atacağımız konutları 1-1,5 yıl içinde tamamlayacağız. İnşallah bu projeyle; dar gelirli vatandaşlarımız; yüzde 10 peşinat, aylık 894 lira sabit taksitle ve 240 aya varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler.
Kaynak: DHA