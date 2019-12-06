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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.

06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:02
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Sözcüsü Hami Aksoy: 'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız.  Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.


Kaynak: DHA
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