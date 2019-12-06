flaş//2
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz.
06.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:02
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.
Kaynak: DHA