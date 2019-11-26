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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Yasal Metroloji faaliyetlerini yürütüyoruz.

26.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ticaretin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Yasal Metroloji faaliyetlerini yürütüyoruz. Yılın ilk 10 ayında, 1 milyon 354 bin 934 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirdik. Bu muayenelerde teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 bin 900 ölçü aleti için ceza kestik.


Kaynak: DHA
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