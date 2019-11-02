02.11.2019 17:18

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz!

Kaynak: DHA