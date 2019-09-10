10.09.2019 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güvenli bölge çalışmalarına başladık. Amerika'dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabalarımızda yanımızda olmalarıdır. Ama şu anda 50 bine varan tır ile buradaki terörist gruplara araç gereç mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.

Kaynak: DHA