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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir sabrımız kalmadı. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız.
Kaynak: DHA
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