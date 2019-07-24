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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bir oyalama olmaması lazım. Bizim sabrımız tükendi. Bir an önce güvenli bölge ile ilgili mutabakata varmamız gerekir sabrımız kalmadı. Aksi takdirde Türkiye olarak gereğini kendimiz yapacağız kararlıyız. 


Kaynak: DHA
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