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MSB: Pençe-2 Harekatı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe-2 Harekatı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.


Kaynak: DHA
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