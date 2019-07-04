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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı kabul ettiği iddialarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Babacan arasında bir görüşme olmuştur. İçeriğiyle ilgili benim şu an bilgi vermem uygun olmaz" dedi.
Kaynak: DHA
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