Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Trump, ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurgulamışlardır" denildi.

Kaynak: DHA