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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. 
 


Kaynak: DHA
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