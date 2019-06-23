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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Millet ittifakında yer almayan ama bize destek veren AK Parti'li, MHP'li, HDP'li ve ülkücü kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
Kaynak: DHA
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