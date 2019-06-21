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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir.
Kaynak: DHA
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