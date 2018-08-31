Son Dakika! Batman'dan Acı Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu
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Son Dakika! Batman'dan Acı Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu

Son dakika! Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

2 ASKER AĞIR YARALANDI

Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı.

YARALANAN 2 ASKER DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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