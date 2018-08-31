Son Dakika! Batman'dan Acı Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu
Son dakika! Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.
2 ASKER AĞIR YARALANDI
Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı.
YARALANAN 2 ASKER DE ŞEHİT DÜŞTÜ
Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü.
1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.