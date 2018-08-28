Parkta Oynayan Çocukları Silahla Vuran Zanlı, Tutuklama Talebi ile Mahkemeye Sevk Edildi

Parkta Oynayan Çocukları Silahla Vuran Zanlı, Tutuklama Talebi ile Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde bayramın birinci gününde parkta oynayan çocuklardan birini silahla vurduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan zanlı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı, tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

"BEN ATEŞ ETMEDİM SİLAHIM YOK"

Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı mahkemede verdiği ifadede, "Ben ateş etmedim silahım yok" dedi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye gönderildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK SIRTINDAN VURULDU

7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınanşüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.

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YORUMLAR (22)

  • MR.ZOTTO:
    Basina yansimasi tutuklama nedenidir. Adami ilk defa gorup serbest biralan savcinin "Allah korusun" kendi cocugunu vursaydi bu hiyar sernest biralir miydi
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  • MERT CAN:
    bu olay olalı kaç gün geçmiş basına yeni yansıdı ve bu şahıs mahkemece serbest bırakılıyor. olay basına yansıdı diye şahsı tekrar yakalama kararı çıkartılıp mahkemeye sevk ediliyor. bu nasıl bir adalet sistemi soruyorum sizeoradaki çoçuklara öldürme amaçlı ateş ediliyor ve çoçuk yaralı olarak kurtuluyor bizim hakim ve savcılarımızda böyle insanları tutuklama gereği duymuyor olay basına yansıdı diye tekrar işlem yapıyorlar biz bu adalet sistemiyle daha çok çekeriz.
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  • İŞSİZACUN:
    benim silahım yok diyor bakalım balistik öyle dicekmi kendini çok aciz bi savunma yöntemi tıksınlar içeri
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