Parkta Oynayan Çocukları Silahla Vuran Zanlı, Tutuklama Talebi ile Mahkemeye Sevk Edildi
İstanbul'un Pendik ilçesinde bayramın birinci gününde parkta oynayan çocuklardan birini silahla vurduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan zanlı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı, tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.
"BEN ATEŞ ETMEDİM SİLAHIM YOK"
Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı mahkemede verdiği ifadede, "Ben ateş etmedim silahım yok" dedi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye gönderildi.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK SIRTINDAN VURULDU
7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınanşüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.
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Basina yansimadan once gorup serbest birakan savcinin cocugu var mi cok merak ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Basina yansimasi tutuklama nedenidir. Adami ilk defa gorup serbest biralan savcinin "Allah korusun" kendi cocugunu vursaydi bu hiyar sernest biralir miydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu olay olalı kaç gün geçmiş basına yeni yansıdı ve bu şahıs mahkemece serbest bırakılıyor. olay basına yansıdı diye şahsı tekrar yakalama kararı çıkartılıp mahkemeye sevk ediliyor. bu nasıl bir adalet sistemi soruyorum sizeoradaki çoçuklara öldürme amaçlı ateş ediliyor ve çoçuk yaralı olarak kurtuluyor bizim hakim ve savcılarımızda böyle insanları tutuklama gereği duymuyor olay basına yansıdı diye tekrar işlem yapıyorlar biz bu adalet sistemiyle daha çok çekeriz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arkadaş heralde texsas zanetmişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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benim silahım yok diyor bakalım balistik öyle dicekmi kendini çok aciz bi savunma yöntemi tıksınlar içeriCevap Yaz 3 Yayından Kaldır