Parkta Oynayan Çocukları Silahla Vuran Zanlı, Tutuklama Talebi ile Mahkemeye Sevk Edildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı, tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

"BEN ATEŞ ETMEDİM SİLAHIM YOK"

Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan ve bir çocuğu vuran zanlı tekrar gözaltına alındı. Evinde ve iş yerinde detaylı arama yapıldı. Zanlı mahkemede verdiği ifadede, "Ben ateş etmedim silahım yok" dedi. Zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı buradaki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye gönderildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK SIRTINDAN VURULDU

7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınanşüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı.