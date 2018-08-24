Son dakika! Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu.

KAYMAKAMLIK YASAKLADI

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Öte yandan sabah saatlerinde denize giren bir vatandaşın dalgalara kapılarak kaybolduğu belirtildi.