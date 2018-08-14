ABD'li Rahip Brunson'un Avukatı Ev Hapsine İtiraz Etti

İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

EV HAPSİ VE 'YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek ve devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt üst mahkemeye başvurdu.

Avukat Halavurt, rahip Brunson hakkındaki 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yaşağı'nın kaldırılması kararının kaldırdılmasını talep etti.