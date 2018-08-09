Ordu'daki Tabakhane Köprüsü'nün Çökme İhtimaline Karşı Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.

TABAKHANE DERESİ YATAĞINA SIĞAMAYARAK TAŞTI

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin debisini yükseltti. Dün Cevizdere Irmağı'nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak taştı.

KARADENİZ SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Debisi yükselerek taşan dere, şehri tehdit etmeye başladı. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

ÜNYE BELEDİYESİ ANONS YAPARAK VATANDAŞLARI UYARIYOR

Belediye ekipleri, derenin taşma ihtimali dolayısıyla vatandaşları can ve mal güvenlikleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde anonslarla uyarıyor. Derenin etrafında bulunan ev ve iş yerlerinin zemin katlarının da boşaltılması isteniyor.

Selin köprülerin altına taşıdığı molozların temizlenmesi amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yapılıyor.