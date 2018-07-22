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DHA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum.

Flaş...

DHA:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, yeniden aday olmayacağını açıkladı ve şunları yazdı: "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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