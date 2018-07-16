Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: YPG'nin Münbiç'ten Tamamen Çekildiğine Dair Haberleri Abartılı Buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin Münbiç'ten ayrıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "YPG/PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz" dedi.

"TAMAMEN AYRILDIKLARI HABERLERİNİ ABARTILI BULUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."