Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe, Hollanda ekibi NEC'te forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.
10 NUMARA OYNUYOR
Gurbetçi futbolcu, bu sezon çıktığı 39 maçta 8 gol 13 asistlik performansa imza attı. Genç yıldız, bu maçların büyük çoğunluğunda merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda yer aldı.
YORUMLAR (5)
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Mesut tarzı bi oyuncu çok zeki ve akıllı hatta aleksi bile anımsatan bi zekası var güzel genç oyunculara yoğunlaştı fenerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Artik genclerimize yerleri nerde oldugunu gözterelimVatan Namus Seref TÜRKIYECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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isterse istenilen performansi göstermesin en azindan deniyor fenerbahçe genclere yatirim yapiyor rakip takimin taraftari olarak tebrik ederim tüm büyük klubler bunu yapmali şampiyonluğu garanti etmek için yaşli isimlerden artik kurtulalimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ferdi Baba candır fener e hayırlı olsunCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Gecmis OlsunCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır