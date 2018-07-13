Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

10 NUMARA OYNUYOR

Gurbetçi futbolcu, bu sezon çıktığı 39 maçta 8 gol 13 asistlik performansa imza attı. Genç yıldız, bu maçların büyük çoğunluğunda merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda yer aldı.