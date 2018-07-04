Son Dakika! İzmir'de Kaybolan Rüya Bebek Anneannesiyle Birlikte Bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde dün sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

ANNEANNE BEBEĞİ ALIP KAÇMIŞTI

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün sabah saatlerinde, torunu Rüya Çelik'i yanına alıp, kimseye bir şey söylemeden dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik (17), uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip, anne- babasına haber verdi.

YAPILAN ARAMALARDA BEBEK VE YAŞLI KADIN BULUNAMAMIŞTI

Resmi nikahları bulunmayan Derya Manas ile Hakan Çelik ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı; ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

KÖYE 3 KM'LİK UZAKLIKTAKİ DEREYE YAKIN YERDE BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları özel eğitimli köpeklerle sürdürülürken kayıp bebek ve anneannesi, köye 3 kilometre uzaklıktaki bir dereye yakın alanda bulundu.

İşte ilk görüntüleri...