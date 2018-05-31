Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu

Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehitlerden birinin Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir olduğu öğrenildi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."