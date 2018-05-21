Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

SEÇİM KAMPANYASI İÇİN TAHLİYE EDİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası süresince serbest kalması için mahkemeye yapılan başvuru reddedidli.

Demirtaş'ın seçim sürecinde tutukluk hali devam edecek.

15 MAYIS'TA BAŞVURULMUŞTU