Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi
Son dakika... HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.
SEÇİM KAMPANYASI İÇİN TAHLİYE EDİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİ
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası süresince serbest kalması için mahkemeye yapılan başvuru reddedidli.
Demirtaş'ın seçim sürecinde tutukluk hali devam edecek.
15 MAYIS'TA BAŞVURULMUŞTU
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.