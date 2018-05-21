HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Görevinden İstifa Etti

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

İSTİFA ETTİĞİNİ TWİTTER'DAN DUYURDU

Yapıcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Haziran 2013 tarihinden beri şerefle üstlendiğim HÜDA PAR Genel Başkanlığı görevimden bugün istifa ettim" dedi.

24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında HÜDA PAR, 'Cumhur İttifakı'nın ardından ikinci sırada yer alacak.

ZEKERİYA YAPICOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında da serbest avukat olarak çalıştı.

Daha sonra siyasete atılarak Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kuruluşuna katıldı. 30 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de de partinin genel başkanlığa seçildi. Halen bu görevini yürütmektedir.