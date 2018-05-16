Sumudica ile Yolları Ayrılan Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile Anlaştı
Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.
Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, saat 18:30'da Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.
KARTAL HAREKETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Beşiktaş ile oynanan lig maçında yaptığı kartal hareketi nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken Sumudica ile yollar ayrılmıştı.
SAĞLAM İRAN'A GİTMİŞTİ
Ertuğrul Sağlam son olarak İran Ligi takımlarından Tractor Sazi'yi çalıştırmıştı.
YORUMLAR (3)
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5 maç sonra kaçarCevap Yaz Yayından Kaldır
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lig eski BEŞİKTAŞLILAR ile doldu :D seneye güzel bir lig olacak. Bide Ziya doğan gelse tam olacak oda tsnin başına gelir heraldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM GAYET İYİ BİR HOCAYDI. .Cevap Yaz Yayından Kaldır