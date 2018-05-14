Erzurum'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Ölü
Erzurum'un Çat ile Bingöl' ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'da, otomobille, panelvan tipi aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza saat 06.00 sıralarında Erzurum'un Çat ilçesinin 10'uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için büyük bir mücadele verildi. Yaralılar Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşma başlatıldı.
İşte olay yerinden korkunç fotoğraflar:
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Hocam ağziniza saglik...trafik polisleri ve karayollari gereken hassasiyeti gosterse iyi olur daha gecen hafta bulundugum ilcede cocuk yastaki 2 kisi motorsiklet suruyordu anayolda ve araclar carpmamak icin kaldirima cikiyordu...bu durumu karsi yoldan gecen motorlu trafik polisleri ya gormedi ya da ugrasmak istemedi...icimden sordum acaba aldiklari maas helal mi diye...konusulacak anlatilacak cok sey var ama nafile.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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rabbim rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜMLER ÇOK ACI, ÇOK YAZIK :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mübarek Ramazanı göremediler. Ne feci ölüm. Ölümün bile hayırlısını versin Yüce AllahCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Kafa kafaya çarpışmalarda fatura ağır olur aracın markanın önemi olmuyorCevap Yaz 6 Yayından Kaldır