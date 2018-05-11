Şırnak'tan Acı Haber! El Yapımı Bomba Patladı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak eden el yapımı bomba yüzünden 2 askerden 1'i şehit oldu.
EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.