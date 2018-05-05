Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Finale Çıkma Şansını Kaybetti

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Finale Çıkma Şansını Kaybetti

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Rumen ekibi yarın finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank'ın rakibi olacak.

YARIN 3.LÜK MAÇINA ÇIKACAK

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Sarı kırmızılılar yarın 3. lük maçına çıkacak.

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