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Yarıda Kalan Fenerbahçe-Beşiktaş Maçını Mete Kalkavan Yönetecek

Ziraat Türkiye Kupasında oynanması gereken Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Mete Kalkavan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarıda kalan ve 3 Mayıs Perşembe günü oynanması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yönetecek hakem açıklandı.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmış ve hakem Mete Kalkavan maçı tatil etme kararı almıştı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre 57. dakikadan itibaren devam etmesi planlanan maçı yine hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu.

İŞTE METE KALKAVAN'IN YARDIMCILARI

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar ve Suat Arslanboğa yapacak.

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile maça çıkmama kararı aldığını bildirmişti.

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YORUMLAR (34)

  • TUNÇ06:
    Bu hakem o hakem değil mi??Görmeddim duymadım ...hakemler iyi olsa hiç bir olay çıkmaz kesinlikle..
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  • ALPHASHİNE:
    su 2 tarafın ve bazı tarafsızların yazılarını oluyorumda.....daha dün oynanan r.madrid....bayern macını hiç izlemeişler..ve akılları halen..ben kazanayımda kime neolursa olsun kafası...siz daha cokkkkkkkkkkkkkkkk köy takımlarına gider elleri bos dönersiniz bu kafayla...siz simdi bundan sonra vodafon arenada...napacaksınız onu düsünmüyor hiç kimse.... vahhh türkiyemm vahhhh
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    FİLOZOF: Vadofonu yıkarız federasyona deriz mühürlerler zaten devlet yaptı kargasporun malı degil
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