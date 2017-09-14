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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, Ludogorets Razgrad ile 0-0 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, Ludogorets Razgrad ile 0-0 berabere kaldı