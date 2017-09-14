DHA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan hadiseyi, Cumhurbaşkanlığı adına en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek, mümkün değildir. Bu, bizim inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Çirkin bir yaklaşımdır.