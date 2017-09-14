DHA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk' un abisi AIaattin Tuğluk' u telofonla arayarak; "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.