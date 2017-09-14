DHA: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk' un abisi AIlaattin Tuğluk' u telofonla arayarak, "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi