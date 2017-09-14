Irak Başbakanı, Barzani'nin Referandumuna Destek Veren Kerkük Valisinin Görevden Alınmasını İstedi

Irak Başbakanı, Barzani'nin Referandumuna Destek Veren Kerkük Valisinin Görevden Alınmasını İstedi

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, IKYB Başkanı Barzani'nin yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı alan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim' in görevden alınmasını istedi.

Irak Başbakanı, Barzani'nin Referandumuna Destek Veren Kerkük Valisinin Görevden Alınmasını İstedi

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim' in görevden alınması kararını imzalayarak oylama için parlamentoya gönderdi. Kerkük valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.

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