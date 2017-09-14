Irak Başbakanı, Barzani'nin Referandumuna Destek Veren Kerkük Valisinin Görevden Alınmasını İstedi
Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, IKYB Başkanı Barzani'nin yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı alan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim' in görevden alınmasını istedi.
14 Eylül 2017 Perşembe 13:08
Irak Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim' in görevden alınması kararını imzalayarak oylama için parlamentoya gönderdi. Kerkük valisi, bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.