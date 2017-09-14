Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı: Rekor Bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yurt genelinin, sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağının ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

EYLÜL AYI EN YÜKSEK SICAKLIK REKORUNU KIRABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin, sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor" denildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6-10 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta boyunca ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretti. Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından (15.09.2017 Cuma) itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor. Ayrıca ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU DA AŞIRI SICAK OLACAK

Dün ve bugün yurdumuzdaki hava sıcaklıklarında meydana gelen 2-5 derecelik azalmanın ardından yarından itibaren yurt genelinde tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde (İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolunun batısında) ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."