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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Porto'yu  3-1 mağlup etti