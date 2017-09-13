Ankara'da Özel Okul ve Dershane Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 79 Gözaltı Kararı Var
Ankara'daki FETÖ operasyonunda, KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.
BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.
ŞU ANA KADAR 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.