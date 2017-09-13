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DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'ByLock' kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı.
DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'ByLock' kullanıcısı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; KHK'larla kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı. 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.