DHA: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.
12 Eylül 2017 Salı 21:41
DHA: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.