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DHA: Siirt'in Akbaş Köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle 30 kişi zehirlendi.

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DHA: Siirt'in Akbaş Köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle 30 kişi zehirlendi. Köy AFAD ekipleri tarafından karantinaya alınarak boşaltıldı.