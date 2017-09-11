DHA: Siirt'in Akbaş Köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle 30 kişi zehirlendi. Köy AFAD ekipleri tarafından karantinaya alınarak boşaltıldı.
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