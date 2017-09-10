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Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Türkiye, İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Türkiye, İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti