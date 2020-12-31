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Son dakika haberleri! flash!

31.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:09
Son dakika haberleri! flash!

Bir son dakika haberine göre flash Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum.

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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